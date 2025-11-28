La Serie C Unica di basket maschile è pronta a vivere il 10° turno d’andata, penultimo prima della chiusura del girone iniziale. Il programma prevede tre partite al sabato e una la domenica, con la Dinamo Academy che non scenderà in campo per via dell’impegno nella tappa del torneo Next Gen, rinviando il match contro Ozieri al 3 dicembre.

Si parte sabato alle 17.30 al PalaSimula di Sassari, dove il Sant’Orsola di Luca Sanna (miglior realizzatore del campionato) ospita la Ferrini Quartu, fanalino di coda con un solo successo finora.

La sfida clou del sabato è invece al PalAversano di Calasetta, alle 18: i tabarchini della Camping La Salina, capolista a quota 12 punti, affrontano la Sirius Nuoro, anch’essa in vetta a pari merito. Una partita che potrebbe già rappresentare un primo crocevia della stagione e dare indicazioni importanti sulla corsa al vertice.

Il programma del sabato si chiude alle 20.00 al PalaSimula, dove la Torres (altra formazione in orbita Dinamo Sassari) riceve l’Olimpia Cagliari, reduce da un avvio in salita ma ora tra le squadre più in forma del torneo, terza in graduatoria. Domenica, la giornata si chiuderà con il match tra Antonianum e Aurea Sassari, in programma a Quartu Sant’Elena.

Classifica: Nuoro e Calasetta 12, Dinamo Academy, Olimpia e Sant'Orsola 10, Antonianum, Torres e Ozieri 10, Aurea 6, Carbonia 4, Ferrini 2.

