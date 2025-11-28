Coppa Italia di Eccellenza, semifinali verso il verdettoMercoledì 3 dicembre si recupera Iglesias-Villasimius
L'incontro di ritorno della semifinale di Coppa Italia di Eccellenza, Iglesias Calcio–Villasimius, non disputato a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco, verrà recuperato mercoledì 3 dicembre alle 15. La sfida si preannuncia equilibrata, anche alla luce del risultato dell’andata, terminata 1-1, che lascia aperta ogni possibilità di qualificazione.
Nella stessa data si giocherà anche l’altra semifinale di ritorno, Tempio–Atletico Uri. In gara uno si erano imposti gli uomini di Massimiliano Paba per 1-0, ma il confronto resta apertissimo: il Tempio cercherà di sfruttare il calore del pubblico di casa per ribaltare il risultato. I giallorossi di Paba attraversano un buon momento di forma.
Dalle due sfide, entrambe dal pronostico incerto, usciranno i nomi delle finaliste che si contenderanno il trofeo.