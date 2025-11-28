Dopo la 12ª giornata di Promozione, cambia la vetta della classifica dei migliori del girone A: ora il comando è condiviso. Il centrocampista dell’Ovodda, Edoardo Sedda, è stato infatti raggiunto a quota dieci dall’attaccante della capolista Terralba, Andrea Sanna.

Alle loro spalle sale il gruppo degli inseguitori a quota nove. Accanto a Marco Gianoli (Tharros) e Daniele Santilli (Vecchio Borgo Sant’Elia), si aggiungono grazie al voto dell’ultimo turno anche Andrea Girseni (Freccia Parte Montis), Alberto Usai (Selargius) e Samuele Mastropietro (Vecchio Borgo Sant’Elia).

Nel girone B, invece, il primato è a tre. Federico Pireddu (Li Punti) viene infatti raggiunto da Edoardo Donati (Arzachena) e Juan Vera Rubio (Macomerese): tutti a quota nove. Appena dietro, con otto preferenze, Danilo Bonacquisti (Arzachena) e Luca Barone (Luogosanto).

GIRONE A

10 PUNTI:

Edoardo Sedda (Ovodda); Andrea Sanna (Terralba Bellu).

9 PUNTI:

Andrea Girseni (Freccia P.M.); Alberto Usai (Selargius); Marco Gianoli (Tharros); Samuele Mastropietro, Daniele Santilli (Vecchio Borgo S. Elia).

8 PUNTI:

Mirco Carboni (Castiadas); Matteo Mandis (Freccia P.M.); Gino Noli (Tonara); Michel Milia (Uta 2020).

7 PUNTI:

Emanuele Nenna (Calcio Pirri).

6 PUNTI:

Paolo Atzeni, Daniele Orro (Arborea); Giacomo Caddeo, Manuel Littera (Atl. Cagliari); Matheus Leite Mendes, Santiago Pendin (Baunese); Roberto Serra (Cannonau Jerzu); Fabio Fredrich (Castiadas); Lorenzo Camba (Cus Cagliari); Francesco Piras (Freccia P.M.); Angelo Marci (Guspini); Daniel Bilea (Ovodda); Nicola Orrù (Tharros); Agustin Acosta, Gian Marco Trogu (Tonara); Raffaele Picciau (Uta 2020); Nicolò Agostinelli (Villacidrese).

5 PUNTI:

Gabriel Perilli (Arborea); Edoardo Bonicelli (Baunese); Emanuel Piroddi (Cannonau Jerzu); Jeronimo Ridolfi (Castiadas); Abdoulaye Mboup, Gianluca Riep (Guspini); Emiliano Fernandez (Samugheo); Gianluca Reginato (Selargius); Fabrizio Casu (Uta 2020); Stefano Demurtas, Gianmarco Paulis (Villacidrese).

GIRONE B

9 PUNTI:

Edoardo Donati (Arzachena); Federico Pireddu (Li Punti); Juan Vera Rubio (Macomerese).

8 PUNTI:

Danilo Bonacquisti (Arzachena); Luca Barone (Luogosanto).

7 PUNTI:

Diego Barboza (Alghero); Domenico Saba (Bonorva); Santino Juan Viale Bruera (Bosa); Mattia Asara, Giovanni Moroni (Castelsardo); Santiago Mateucci, Predrag Radovanovic (Coghinas); Andrea Luciano Matzuzi (Ghilarza); Nahuel Mendez (Ozierese); Luca Olianas (Thiesi); Nathan Lucas Aquilon (Tuttavista 1, Atl. Bono 6); Manuel Rodriguez (Tuttavista).

6 PUNTI:

Alessio Fadda (Alghero); Augusto Bonivardi (Arzachena); Gavino Molozzu (Atl. Bono); Francesco Mannoni (Bonorva); Paolo Tuccio, Andrea Zinellu (Li Punti); Dramane Cissè, Massimo Cosseddu (Luogosanto); Marcelo Gavim Bruno (Macomerese); Antonio Fantasia, Gonzalo Ferro (Ozierese); Giuseppe Pitruzzello (San Giorgio P.); Ignacio Marroquin (Stintino); Oscar Kevin Foddai (Thiesi); Roberto Sanna (Tuttavista); Victory Igene, Cristian Irde (Usinese).

5 PUNTI:

Giuseppe Meloni (Atl. Bono); Samuele Pinna (Bonorva); Julien Ba Seydina, Claudio Fadda, Sidi Cisse Kaba (Bosa); Samuele Rais, Andrea Usai (Campanedda); Agustin Meli (Coghinas); Franco Leonel Ruggeri (Ghilarza); Patryk Mateusz Królczyk (Macomerese); Alex Alcazar, Francesco Delizos, Federico Romero (San Giorgio P.).

