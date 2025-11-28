Promozione, le partite della 13esima giornataCastiadas e Terralba cercano la fuga
Si disputa domani la 13ª giornata del girone A di Promozione. All’“Annunziata” di Castiadas, alle 16, la squadra di Bebo Antinori, capolista insieme al Terralba, ospita l’Ovodda. Un’ora prima, alle 15, il Terralba affronta il Cus Cagliari, ancora alla ricerca di continuità.
Il Guspini di Cristian Dessì è atteso alle 15 sul campo dell’Atletico Cagliari, una delle formazioni più in forma del momento. A Pula, il Pirri – sempre alle 15 – sfida il Selargius, mentre la Villacidrese riceve la Freccia Parte Montis.
Alle 15 si giocano anche Baunese-Jerzu, Samugheo-Arborea e Vecchio Borgo Sant’Elia-Tonara (al campo Bellavista di Sinnai). Posticipata alle 18 Tharros-Uta.
Nel girone B, si gioca domenica alle 15: in scena Alghero-Usinese, Bosa-Castelsardo, Coghinas-Bonorva, Li Punti-San Giorgio Perfugas, Macomerese-Campanedda, Ozierese-Atzachena, Stintino-Atletico Bono, Thiesi-Ghilarza e Tuttavista-Luogosanto.