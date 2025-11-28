Matteo Vinci ancora al comando: è lui il migliore dell'EccellenzaSegue a un punto di distanza Bilal Ziani Guennoun
Dopo l’undicesima giornata di Eccellenza, Matteo Vinci si conferma il miglior giocatore del campionato. L’esterno offensivo della Ferrini Cagliari, classe 2001, ha ottenuto la sua undicesima preferenza: è stato quindi sempre votato dai tecnici delle squadre affrontate dai cagliaritani.
Resta distante di un solo punto Bilal Ziani Guennoun, talento marocchino del Santa Teresa, che raggiunge quota dieci. Salgono a otto preferenze il centrocampista della Nuorese Alessandro Cadau e il portiere del Villasimius Matteo Forzati. Rimane fermo a otto Diego Di Pietro dell’Ossese, raggiunto da Ousmane Balde (Buddusò) e Andrea Porcheddu (Carbonia).
CLASSIFICA VOTI
11 punti: Matteo Vinci (Ferrini Cagliari).
10 punti: Bilal Ziani Guennoun (Santa Teresa).
8 punti: Alessandro Cadau (Nuorese); Matteo Forzati (Villasimius).
7 punti: Ousmane Balde (Buddusò); Andrea Porcheddu (Carbonia); Diego Humberto Di Pietro (Ossese).
6 punti: Ablaye Faye (Buddusò); Luca La Rosa (Calangianus); Fabricio Alvarenga (Iglesias); Vittorio Attili (Ilvamaddalena); Filippo Carraro, Fabio Cocco (Nuorese); Alessandro Mancusi (Sant’Elena); Mauricio Bringas (Tempio).
5 punti: Nicolas Ricci (Atletico Uri); Raffaele Sambiagio (Buddusò); Leonardo Boi (Carbonia); Andrea Corda (Ferrini Cagliari); Nicolas Capellino (Iglesias); Valentin Adrian Alvarez, Caio De Cenco (Ilvamaddalena); Federico Caredda, Alfredo Francisco Martins, Nicola Mereu (Lanusei); Mattia Gueli (Ossese); Alessio D’Agostino, Gabriele Sanna (Sant’Elena); Mauro Martin Castro (Taloro Gavoi); Adam Idrissi, Bruno Lemiechevsky Melessi, Jacopo Malesa (Tempio); Roberto Piroddi (Tortolì); Daniele Cannas (Villasimius).