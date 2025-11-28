Dopo l’undicesima giornata di Eccellenza, Matteo Vinci si conferma il miglior giocatore del campionato. L’esterno offensivo della Ferrini Cagliari, classe 2001, ha ottenuto la sua undicesima preferenza: è stato quindi sempre votato dai tecnici delle squadre affrontate dai cagliaritani.

Resta distante di un solo punto Bilal Ziani Guennoun, talento marocchino del Santa Teresa, che raggiunge quota dieci. Salgono a otto preferenze il centrocampista della Nuorese Alessandro Cadau e il portiere del Villasimius Matteo Forzati. Rimane fermo a otto Diego Di Pietro dell’Ossese, raggiunto da Ousmane Balde (Buddusò) e Andrea Porcheddu (Carbonia).

CLASSIFICA VOTI
11 punti: Matteo Vinci (Ferrini Cagliari).
10 punti: Bilal Ziani Guennoun (Santa Teresa).
8 punti: Alessandro Cadau (Nuorese); Matteo Forzati (Villasimius).
7 punti: Ousmane Balde (Buddusò); Andrea Porcheddu (Carbonia); Diego Humberto Di Pietro (Ossese).
6 punti: Ablaye Faye (Buddusò); Luca La Rosa (Calangianus); Fabricio Alvarenga (Iglesias); Vittorio Attili (Ilvamaddalena); Filippo Carraro, Fabio Cocco (Nuorese); Alessandro Mancusi (Sant’Elena); Mauricio Bringas (Tempio).
5 punti: Nicolas Ricci (Atletico Uri); Raffaele Sambiagio (Buddusò); Leonardo Boi (Carbonia); Andrea Corda (Ferrini Cagliari); Nicolas Capellino (Iglesias); Valentin Adrian Alvarez, Caio De Cenco (Ilvamaddalena); Federico Caredda, Alfredo Francisco Martins, Nicola Mereu (Lanusei); Mattia Gueli (Ossese); Alessio D’Agostino, Gabriele Sanna (Sant’Elena); Mauro Martin Castro (Taloro Gavoi); Adam Idrissi, Bruno Lemiechevsky Melessi, Jacopo Malesa (Tempio); Roberto Piroddi (Tortolì); Daniele Cannas (Villasimius).

