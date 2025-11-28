Due anticipi aprono domani le danze della 12ª giornata di andata del campionato di Eccellenza. Alle 15 si giocano Ossese-Nuorese e Atletico Uri-Buddusò. Al Walter Frau di Ossi è atteso il pubblico delle grandi occasioni per l’arrivo della capolista: i padroni di casa puntano a ridurre il gap dalla vetta, attualmente di cinque lunghezze. Gli uomini di Cotroneo sono ancora imbattuti. Buono lo stato di forma della Nuorese, a caccia del colpaccio per scavalcare, almeno per 24 ore, il Tempio.

Il lanciatissimo Atletico Uri, quarto in classifica a soli tre punti dal duo di testa, ospita il Buddusò, terzultimo.

Il quadro si completa domenica (ore 15) con Tortolì-Sant’Elena, Calangianus-Lanusei, Ferrini Cagliari-Villasimius, Iglesias-Carbonia, Ilvamaddalena-Santa Teresa e Taloro Gavoi-Tempio.

© Riproduzione riservata