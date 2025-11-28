Dopo una pausa di circa un anno, il Playground Festival, iniziativa dedicata al Basket 3x3, riparte e lo fa con la sua “Winter Edition”. L’appuntamento è fissato per il 23 dicembre, nella palestra di via Garau a San Sperate, dalle 18 alle 23.30, per un pomeriggio-serata all’insegna di basket, musica e socialità a pochi giorni dal Natale.

In campo scenderanno diverse categorie: Pro maschile e femminile, oltre alla Under 16/14 mista, che prevede sempre la presenza di almeno una ragazza sul parquet. Un formato che mantiene lo spirito del torneo estivo, aggiungendo però un tocco di atmosfera invernale.

A guidare questa nuova fase dell’associazione c’è il neo-presidente Fabio Casti, volto storico del Playground, che racconta il clima di rinnovamento interno: «Siamo molto contenti che il progetto sia piaciuto ai soci e che ci abbiano dato fiducia nel portare avanti questa realtà. Non vediamo l’ora di tornare in campo con partner, collaboratori e soprattutto con i nostri atleti. La sfida è impegnativa, ma grazie all’ottima gestione precedente siamo fiduciosi di poter garantire il torneo a cui tutti sono abituati».

Accanto alla competizione sportiva, la Winter Edition proporrà anche momenti di intrattenimento e un’attenzione particolare al tema dell’inclusività.

© Riproduzione riservata