Dopo il successo nel recupero contro Viterbo, la Nuova Icom San Salvatore torna in campo sabato alle 19.45 al PalaVienna di Selargius per ospitare la CLV-Limonta Costa Masnaga. La sfida mette di fronte due squadre in piena corsa per le zone alte della classifica: le lombarde guidano il girone A a quota 12 punti, mentre le giallonere seguono a due lunghezze, con ambizioni anche in chiave Coppa Italia.

Costa Masnaga si presenta con un roster giovane ma molto competitivo, trascinato dalla colombiana Contreras, miglior marcatrice con quasi 16 punti di media, e da N’Guessan, anch’essa stabile in doppia cifra.

La pivot ungherese Angela Blanka Juhasz riflette sul successo contro Viterbo e sulla settimana intensa che attende le giallonere: «Siamo contente della vittoria, ma abbiamo eseguito bene il nostro piano solo nell’ultimo quarto - commenta – nella prima metà della partita abbiamo faticato a imporre il nostro ritmo e dobbiamo lavorare su questo. Abbiamo cinque partite in due settimane, quindi sarà importante restare concentrate per tutti i 40 minuti e correggere gli errori delle ultime gare. Vogliamo dimostrare di cosa siamo capaci e sfruttare la nostra esperienza, soprattutto contro squadre più giovani».

«La stagione finora è positiva - aggiunge Juhasz - il gruppo, lo staff e l’ambiente sono fantastici. Stiamo migliorando e diventando sempre più affiatate, non vedo l’ora di vedere come andrà il resto del campionato».

