Serie D, le partite delle sarde del weekendTutte le sfide della 14esima giornata
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Domani scendono in campo due squadre sarde impegnate nel campionato di Serie D, girone G. Alle 14 il Latte Dolce è atteso al Gobbato di Pogliano d’Arco dalla Palmese. I sassaresi, reduci da due sconfitte consecutive, cercano riscatto, mentre la squadra di casa arriva al match sulle ali dell’entusiasmo grazie alle due vittorie ottenute nelle ultime due giornate.
Alle 14.30 il Monastir gioca a Roma contro il Trastevere. Gli uomini di Marcello Angheleddu inseguono il terzo successo di fila, mentre i laziali hanno raccolto appena un punto nelle ultime tre partite.
Domenica, alle 14.30, è in programma il derby Budoni–Costa Orientale Sarda, mentre l’Olbia ospita la capolista Scafatese per una sfida che si preannuncia particolarmente impegnativa.