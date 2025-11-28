Reduce da un weekend intenso ma positivo in termini di risultati, il Cus Cagliari si prepara ad affrontare al PalaCus l’Ecodent Alpo Basket, attualmente al primo posto in classifica nel Girone B di Serie A2 Femminile a pari merito con Umbertide e Matelica (sabato, ore 16, al PalaCus di via Is Mirrionis).

Le venete, allenate da Nicola Soavi, sono reduci dalla prima stagione in A1 e puntano subito al ritorno nella massima serie. Il roster dell’Alpo è di assoluto valore e annovera giocatrici di grande esperienza come Antonia Peresson, Martina Rosignoli e Francesca Parmesani. Le ospiti arrivano a Cagliari forti di sei vittorie consecutive, l’unica sconfitta rimediata alla prima giornata contro Matelica.

Dall’altra parte, il Cus affronta il match con grande fiducia: le universitarie hanno trovato il giusto assetto con l’inserimento progressivo delle nuove arrivate e possono contare su una classifica tranquilla. Ancora da valutare il recupero della guardia polacca Piedel, assente nella trasferta di Faenza per una distorsione alla caviglia rimediata contro Ancona.

Per conquistare la terza vittoria consecutiva, le cussine dovranno confermare carattere e disciplina difensiva già mostrati nelle ultime gare. Alla vigilia del match, l’allenatore Federico Xaxa ha dichiarato: «Queste due vittorie ci hanno dato fiducia nel lavoro che stiamo facendo in palestra e la consapevolezza che seguendo questa strada possiamo affrontare con sicurezza sfide impegnative come quella di domani».

Xaxa ha grande rispetto per l’avversario ma non teme l’impegno: «Alpo è ovviamente una squadra di primissima fascia. Cercheremo di confermare tutti i progressi fatti negli ultimi impegni per essere competitive contro una delle squadre più forti del campionato».

