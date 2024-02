Nei tre anticipi di Eccellenza giocati oggi successi del Calangianus e della Tharros in casa e del Ghilarza a Villacidro.

Il Calangianus ha conquistato tre punti d'oro travolgendo per 3-0 il San Teodoro con reti di Belloni, Ruiz e Barbulo. La Tharros ha vinto per 1-0 col Carbonia (rete di Calaresu).

La Villacidrese è stata piegata in casa per 2-1 con reti di Caddeo e Cossu. Per i locali, gol di Figus.

© Riproduzione riservata