Dopo due giornate, e altrettante sconfitte, il Coghinas (Promozione), sceglie di cambiare la guida tecnica. Al posto di Nicola Spano, artefice della salvezza nello scorso campionato, è stato chiamato Paolo Congiu.

Per lui esperienze in panchina con il Porto Torres, lo Stintino e, ultima in ordine di tempo, il Valledoria in prima categoria.

In Terza categoria, il Codrongianos comunica di aver scelto il nuovo allenatore: si tratta di Massimiliano Sanna. Per la società del Coros la preparazione in vista del prossimo campionato è già iniziata: la squadra si è infatti radunata il 6 settembre.

© Riproduzione riservata