Quattro squadre in corsa per tre posti. Nel campionato di Eccellenza, a due giornate dalla chiusura della sessione regolare, sono ancora da definire tre dei quattro piazzamenti playoff. L’Ossese, seconda in classifica, è già certa di disputare gli spareggi. A contendersi i posti restanti sono Villasimius, Tempio, Ferrini Cagliari e Ghilarza. Il Villasimius ha due punti in più sul Tempio e tre su Ferrini e Ghilarza e, quindi, è leggermente favorita in questa volata finale. Anche i galletti, che hanno sulla carta un calendario più agevole, sono sulla carta avvantaggiati. Crocevia per i playoff saranno gli scontri diretti Ferrini Cagliari-Ghilarza e Ghilarza-Villasimius.

Domenica prossima oltre alla sfida di Viale Marconi si giocano Villasimius-Tharros e Barisardo-Tempio. Il 28 aprile , giornata di chiusura, oltre allo scontro diretto di Ghilarza, vanno in scena Tempio-Villacidrese e Ilvamaddalena-Ferrini.

In coda, restano da stabilire la squadra che accompagnerà Sant’Elena e Villacidrese in Promozione e le due formazioni che si affronteranno nel playout salvezza. Chi sta peggio è sicuramente il Bosa, terzultimo a tre punti dal Carbonia. Sono le due formazioni in rimaste in lizza per evitare la retrocessione diretta. I minerari potrebbero anche salvarsi direttamente ma è quasi impossibile (Calangianus e Tharros hanno rispettivamente cinque e quattro punti di vantaggio). Non sono del tutto al sicuro anche Taloro Gavoi e San Teodoro.

