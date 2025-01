Appuntamento il 4 e il 5 gennaio con la Final Four di calcio a 5 per la Coppa Italia di Serie C1 e C2 maschili e la finale di coppa per la Serie C femminile: si giocherà al palazzetto di "Sa Rodia", a Oristano.

Sabato 4 gennaio si comincia alle 14, con in programma la prima semifinale della Coppa Italia di Serie C1 Villaspeciosa-Fanni Futsal Sassari. Alle 16.15 si giocherà la prima semifinale per la C2 Atletico Sestu-Gonnesa, alle 18.30 la seconda semifinale di C2 Oristanese-Union Club e alle 20.15 l’ultima semifinale, la seconda di C1, C’è Chi Ciak Serramanna-Città di Cagliari.

Domenica 5 gennaio alle 11.30 la finale di Coppa Italia Serie C2 maschile e alle 15 la finale di Coppa Italia Serie C1 maschile, infine alle 17.30 la finale di Coppa Italia Serie C Femminile tra Ittiri Sprint e Città di Cagliari.

