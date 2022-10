Un gol a 21 secondi dalla sirena di Guti, regala alla Leonardo la qualificazione al turno successivo di Coppa della Divisione. Ieri a Sestu è andato in scena il derby tra i cagliaritani e i padroni di casa del Sestu Città Mediterranea per la competizione che vede nel tabellone tutte le formazioni partecipanti ai campionati nazionali. La Leo si è imposta 5-4, trovando la rete decisiva solo negli ultimi istanti di gara con il brasiliano Guti, autore di una doppietta. Due gol anche per Ennas, mentre l'altro centro arancionero è stato di Boi. Per il Sestu sono andati a segno Nurchi, Cau, Lai e Bringas.

Campionati. Sabato si torna in campo con la ripresa dei campionati, fatta eccezione per la Serie A, in pausa per gli impegni della Nazionale. Saranno dunque due settimane di allenamento intense per il 360GG Monastri, fresco del primo successo in campionato e che affronterà alla ripresa il Città di Melilli in trasferta. In A2, la Leonardo giocherà invece questo sabato ad Asti contro l'Orange. In B, prima gara di campionato dopo il turno di riposo per il Sestu Città Mediterranea, che sfiderà in trasferta il Fucsia Nizza. Match casalinghi per Sardinia Futsal (contro Cardano 91), Jasnagora (contro Videoton Crema) e C'è Chi Ciak (contro Avis Isola), mentre l'Elmas sarà impegnata sul campo del Real Five Rho.

Femminile. Nel weekend prendono il via anche il campionato di A2 femminile. Si parte sabato con la Jasnagora che ospita il Corticella per il girone A, a seguire il Cus Cagliari se la vedrà in trasferta contro il Bagnolo. Domenica il Santu Predu riceve il Pero, mentre la Mediterranea giocherà in trasferta contro il Fustal Hurricane. Il girone B inizia con il derby tra Athena Sassari e Arzachena, trasferta contro la Roma invece per la neopromossa Shardana.

