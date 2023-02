La Leonardo si regala una serata storica che vale la qualificazione alle Final Four di Coppa Italia di Serie A2. Al PalaConi i cagliaritani hanno avuto la meglio sulla Sampdoria ai calci di rigore per 6-5 dopo il 2-2 dei tempi regolamentari.

La partita. Arancionero avanti al 5' con Guti, mentre al 9' della ripresa raddoppia Siddi, fresco di convocazione in Nazionale. Bastano trenta secondi però a Salamone per riportare la Samp a una rete di distanza. A tre secondi dalla fine, invece, è Boaventura a impattare sul 2-2. Nessun gol nei supplementari con la gara che va alla lotteria dei rigori. Decisive le due parate di Erbì su Boaventura e Renoldi, mentre per la Leo non hanno sbagliato Asquero, Guti e Acco.

Final Four. L'11 e il 12 marzo la Leonardo di Tony Petruso sarà protagonista alle Final Four di Coppa Italia di Serie A2 insieme a Futsal Cesena, Sporting Sala Consilina e Todis Lido di Ostia.

© Riproduzione riservata