In Sardegna arriva la capolista. Il 360GG Monastir riceve domani a Sestu (calcio d'inizio alle 20.30) il Napoli, primo in classifica e con un roster che punta alla vittoria dello scudetto. Dall'altra parte la squadra di Diego Podda - votato come miglior allenatore della scorsa giornata di A - vuole continuare a stupire. I bianconeri sono quarti, nonostante la partita in meno contro la L84 che verrà recuperata mercoledì prossimo, e dopo il successo sul Pescara di settimana scorsa vogliono continuare a stupire.

Serie A2. Scende in campo domani anche la Leonardo, per l'anticipo di A2. I cagliaritani cercano riscatto dopo il 3-3 di martedì al PalaConi contro il Milano, con la beffa del gol ospite arrivata a 16 secondi dalla sirena finale. La squadra di Petruso non è più prima in classifica, ma resta nei piani alti del girone A e la gara in programma sul campo della Sampdoria può essere l'occasione giusta per riprendere la marcia.

Serie B. Sono programma sabato le sfide delle sarde nel campionato di Serie B. Si parte alle 15:30 con il derby tra il Sardinia Futsal e la capolista Sestu Città Mediterranea. Anche l'Elmas è primo in classifica e proverà a tenere il passo nella trasferta contro l'MGM 2000. Il C'è Chi Ciak riceve a Serramanna il Castellamonte, mentre la Jasnagora ospita il Fucsia Nizza.

Serie C1. La Coppa Italia regionale ha le sue quattro semifinaliste. In settimana si è conclusa la fase a gironi che ha visto avanzare Futsal Alghero, Domus Chia, Villacidrese e Città di Cagliari. Domani si riparte con il campionato con l'anticipo tra la San Sebastiano Ussana e il Mogoro, vero e proprio scontro diretto in vetta. Sabato le altre sfide: Oristanese-Villaspeciosa, ZB Iron Bridge-Villacidrese, Villasor-Alghero, 4 Mori-Ichnos Sassari, Città di Cagliari-Dym Sport e Domus Chia-Parco Cross Città di Serrenti.

Femminile. In A2 femminile, la Mediterranea ospita sabato in anticipo la Polisportiva 1980. Domenica le altre gare. Nel girone A, torna in campo la Jasnagora con la trasferta sul campo del Cus Milano. Alle 15:30 derby sardo tra il Santu Predu e Cus Cagliari. Impegni esterni nel girone B per Shardana Futsal, contro San Giovanni, e Arzachena, contro Sabina Lazio. L'Athena Sassari invece riceve la Virtus Ciampino.

© Riproduzione riservata