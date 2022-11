Reduce da due sconfitte casalinghe consecutive, il 360GG Monastir cerca riscatto nella trasferta di domani sul campo della Fortitudo Futsal Pomezia in programma alle ore 15. I bianconeri, dopo il 5-1 incassato dalla capolista Napoli, sono stati battuti anche mercoledì nel recupero contro la L84 per 7-4, nonostante il 2-0 iniziale in favore della squadra di Podda. Il 360GG proverà a ritornare al successo contro un'altra formazione neopromossa come il Pomezia, che in questo avvio di Serie A ha raccolto 4 punti contro i 9 degli isolani.

Serie A2. Cerca riscatto anche la Leonardo, reduce dalla prima sconfitta in campionato. I cagliaritani, secondi, ricevono domani al PalaConi (calcio d'inizio ore 16) il Lecco che segue in classifica ad appena un punto di distanza. Un vero proprio scontro diretto al vertice di un girone A finora dominato dall'Olimpia Verona, capolista a punteggio pieno.

Serie B. Nuovo sabato e nuovo derby in Serie B. Si gioca alle 16 la sfida tra il Sestu Città Mediterranea, primo nel girone A a punteggio pieno, e il C'è Chi Ciak di Serramanna, penultimo con 4 punti. Impegni esterni per l'Industrial Point Cagliari, sul campo del Fucsia Nizza, e per la Jasnagora, contro il Pavia. L'Elmas terzo in classifica ospita invece l'Avis Isola, l'altra capolista del girone insieme al Sestu.

Femminile. Domenica sarà sfida al vertice nel girone A tra la Jasnagora e l'Infinity Futsal, entrambe prime con 12 punti, anche se le cagliaritane hanno una gara in meno rispetto alle venete. Proverà a risalire la classifica la Mediterranea nella trasferta contro la L84. Impegno esterno anche per il Santu Predu, contro il Bagnolo, mentre il Cus Cagliari ospita il Futsal Hurricane. C'è una sarda al comando anche del girone B: si tratta dell'Arzachena, che sabato ospiterà il Gisinti Pistoia nell'anticipo di giornata. Domenica le altre gare, con il Shardana Futsal che riceve il Prato e l'Athena Sassari che fa visita alla Roma.

