Il 360 GG Monastir resiste per oltre mezz’ora contro la capolista Napoli, ma alla fine si deve arrendere 3-1. Buona prova della squadra di Diego Podda nella ventunesima giornata di Serie A sul campo della prima della classe. I bianconeri riescono a tenere sullo 0-0 i campani fino al gol di Borruto. Il rigore di Fortino e il tris di Perugino mettono in discesa la gara. Non basta al 360 GG il gol di Dani Martin per rientrare in partita.

Serie A2. La Leonardo perde l’anticipo di A2 contro la Sampdoria nella rivincita dei quarti di finale di Coppa Italia. Mercoledì era stata la squadra di Petruso ad imporsi ai calci di rigore e guadagnare l’accesso alle Final Four. Venerdì, invece, è stata la Samp a guadagnarsi i tre punti in campionato con un bel 4-0.

Serie B. Il derby tra Sestu Città Mediterranea e Industrial Point Cagliari termina sul 5-5. Decisivo il gol segnato all’ultimo secondo da Fratini che ha regalato ai cagliaritani un punto d’oro in chiave salvezza sul campo della seconda in classifica. Con una grande prova, l’Elmas batte 8-5 in casa l’MGM 2000. Vince anche il C’è Chi Ciak per 6-3 sul campo del Castellamonte, mentre la Jasnagora viene rimontata sul 5-5 in trasferta dal Futsal Fucsia Nizza.

© Riproduzione riservata