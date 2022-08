Il Cagliari Beach Soccer lotta fino all'ultimo ma non riesce a conquistare i primi punti nei playoff della Poule Promozione. Al Poetto, nella seconda di tre giornate di gara, i rossoblù (oggi in maglia bianca) perdono 5-4 con Chiavari, stesso risultato di ieri con Icierre Lamezia. La squadra di Wilson Santos Araujo chiuderà il girone domani alle 10.30 contro Sicilia, ma non può più ambire a vincerlo e salire nella Poule Scudetto 2023.

Sfuma la rimonta. Inizio propositivo del Cagliari, che al 5' prende un palo in rovesciata con Medina. Risponde subito Chiavari, con una traversa di Sassari e il vantaggio al 6’ di Gandolfo in girata col destro. Anche sfortunati i rossoblù, con due grandi parate di Fiaschi in pochi secondi su Rolón e Medina. Frutos prova a sorprendere il portiere di Chiavari dopo 90'' dall’inizio del secondo tempo: gran pallonetto su punizione a scavalcarlo e traversa. Sull’azione seguente il Cagliari trova il gol tanto cercato, con Néstor Medina (capocannoniere della regular season di Poule Promozione) bravo a girarsi da posizione centrale e battere a rete. Fa doppietta al 4’, con l’aiuto di Fiaschi che su una sua rovesciata (anche deviata) va per bloccare il pallone in presa e se lo lascia sfuggire facendolo entrare. Un minuto dopo punizione di Alessandro Sabatino, battuta potente e 3-1 ma Chiavari accorcia al 6’ con un tap-in di Rossi dopo un tiro parato da Manis. Vicinissimo al pari Gandolfo, traversa di testa su corner di Sassari. I liguri il pareggio lo trovano a cinque secondi dalla fine del secondo tempo: rovesciata di Sassari, deviazione e palla imprendibile per Manis. Chiavari trova il nuovo vantaggio al 6’ dell'ultima frazione, con una volée di Perego sulla quale Manis non può nulla, ma dura un attimo perché sulla ripresa del gioco segna subito Luca Ruggiu. Un rimbalzo sulla sabbia su tiro di Sambuceti a 1’20’’ dalla fine frega Manis: 5-4 per Chiavari e finisce così, i liguri salgono a 5 punti e domani si giocheranno tutto con l'Icierre Lamezia.

Il commento. "Domani vogliamo la vittoria: ne abbiamo bisogno. Lo meritiamo come gruppo, società e squadra, abbiamo fatto una grande stagione e finirla con un successo sarebbe il meglio", ha detto l'allenatore Wilson Santos Araujo al termine del match sulla partita di domani.

© Riproduzione riservata