Sconfitta in finale scudetto per l'Under 20 del Cagliari Beach Soccer, che chiude comunque il suo campionato con un grandissimo risultato. A Viareggio sono i padroni di casa a spuntarla nell'ultimo atto, imponendosi per 2-3 sui rossoblù di Wilson Santos Araujo. Un match combattuto quello del tardo pomeriggio di ieri, dove la squadra sarda ci ha provato per tutti i 36' di gioco, dimostrando ottima qualità e raggiungendo il miglior piazzamento nella storia del club.

La partita. Il punteggio si sblocca all'8' e con un gran gol del portiere viareggino Manfredi, che dalla sua metà campo si alza il pallone e da lontanissimo supera Renna. I toscani, spinti dal pubblico di casa tutto a loro favore, riescono a raddoppiare all'11' con Tomei ma subito dopo una punizione di Lorenzo Etzi vale l'1-2 con cui si conclude il primo tempo. Nel secondo è ancora Viareggio a colpire, al 7' con uno splendido sinistro di Cosci. Terza e ultima frazione che vede il Cagliari alla ricerca del gol per riaprire la gara: ci riesce all'8', quando su rovesciata di Rodríguez è Cristian Velardiez a insaccare. Ci sono poco più di quattro minuti per provare a pareggiare, ma a differenza della semifinale con la Lazio la rete allo scadere non arriva. Resta però un percorso da incorniciare per l'Under 20 rossoblù.

Prima squadra. Il Cagliari Beach Soccer ora volta pagina e pensa alla prima squadra. Da venerdì a domenica, nella nuova Beach Arena del Poetto, si giocheranno le finali della Serie A. I padroni di casa hanno conquistato l'accesso ai playoff della Poule Promozione: affronteranno Chiavari, Icierre Lamezia e Sicilia, in palio un posto nella Poule Scudetto 2023.

© Riproduzione riservata