Olbia prova a ripartire dalla Seconda categoriaIncontro tra il Consiglio direttivo della neonata U.S. Olbia Calcio A.S.D. guidata da Sotgiu e il sindaco Nizzi
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Giornata cruciale quella di oggi per le sorti della neonata U.S. Olbia Calcio A.S.D. Per sapere se la “nuova Olbia” potrà partecipare al campionato di Seconda categoria, al via il 27 settembre, bisognerà attendere l’incontro tra il Consiglio direttivo presieduto da Francesco Sotgiu e il sindaco Settimo Nizzi, a cui nelle prossime ore verrà illustrato il progetto.
La domanda di iscrizione va presentata entro il 21 agosto, ma intanto c’è da individuare l’impianto di gioco e costruire da zero la squadra che verrebbe inserita in sovrannumero nel girone H con Atletico Maddalena, Berchidda, Budonese, F.C. Biasì, La Salette Olbia, Loiri Calcio, Monti, Palau, Porto Cervo, Porto San Paolo, Sant’Antonio Gallura, Siniscola Montalbo, Sporting Paduledda e Trinità.