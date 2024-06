Alla seconda giornata di campionato arriva la prima vittoria per l'Under-20 del Cagliari Beach Soccer. A Viareggio, i rossoblù si sono imposti per 4-2 sulla formazione ebolitana del Città degli Eventi, riscattando la sconfitta di ieri contro la Lazio (6-4).

Come nel match d'esordio a sbloccare il risultato è il portiere Biel Rius, che al 3' del secondo tempo calcia da lontano e segna uno splendido gol. Nel primo minuto di recupero il pareggio campano, di Cirasuolo, ma subito dopo lo spagnolo Roberto Galindo Suárez riporta avanti il Cagliari col sinistro. Nel terzo e ultimo tempo proprio Suárez apre la frazione, calciando in porta sulla ripresa del gioco e firmando la stupenda doppietta personale. Il Città degli Eventi accorcia al 4' con una punizione di Monaco, ma al 6' anche Rius - con un gran tiro dalla sua porta - realizza la sua marcatura personale chiudendo i conti per la squadra di Manuel Perra.

Il commento. «Non è stata una partita facile, ma fare tre punti oggi era fondamentale per smuovere la classifica e cominciare a prendere fiducia», le dichiarazioni di capitan Roberto Boi al termine della partita. «Il nostro è un girone molto tosto, dovremo combattere sempre per raggiungere i nostri obiettivi». Il Cagliari Beach Soccer tornerà in campo, sempre nella spiaggia di Viareggio, domani alle 16.30 contro l'Ecosistem Lamezia per la terza giornata, con la prima tappa che si concluderà domenica con la Supercoppa coi padroni di casa della Farmaè Viareggio.

