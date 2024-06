Comincia con una sfortunata sconfitta la stagione dell'Under-20 del Cagliari Beach Soccer nel suo campionato. Alla Beach Arena Matteo Valenti di Viareggio, i rossoblù cadono 6-4 contro la Lazio nonostante siano andati due volte in vantaggio. La partita comincia con un gran gol del portiere Biel Rius, che al 2' calcia da lontanissimo e fa secco l'estremo difensore avversario. I biancocelesti ribaltano la situazione nel primo tempo, con Shalabi al 6' e Valentini al 12' (quest'ultimo dopo che l'arbitro aveva erroneamente fischiato prima la fine, rimandando poi in campo le squadre). Nella seconda frazione è ancora un gran tiro di Rius a valere il pari al 5', seguito pochi secondi dopo dal nuovo vantaggio del Cagliari con una punizione di Suárez, ma all'11' pareggia Sannibale. Nell'ultimo tempo la Lazio fa suoi i primi punti, segnando con Racaniello al 2', Andriani al 3' e Selvadagi nell'ultimo dei dodici minuti dopo che Suárez aveva accorciato con la doppietta personale (e successivamente mancato il pari con un tiro libero calciato alto). L'Under-20 del Cagliari Beach Soccer tornerà in campo domani alle 14.30 contro la formazione ebolitana del Città degli Eventi.

© Riproduzione riservata