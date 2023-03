Tre vittorie in tre partite, 33 gol segnati e soli 19 subiti. L'inizio del campionato nazionale di Serie C della Promosport è pù che positivo. i cagliaritani dopo aver battuto Manianpama (12-8 in trasferta), Virtus Flaminio (7-4 in trasferta) Centumcellae (14-7), hanno osservato il turno di riposo nella scorsa giornata, ma torneranno a giocare domenica mattina contro la Juventus Pallanuoto Roma, che in classifica ha gli stessi punti della Promosport ma con una partita in più.

Al campionato di C partecipano anche altre due formazioni cagliaritane: la Promogest e la Rari Nantes Cagliari. La Promogest ha conquistato il suo primo punto stagionale nella quarta giornata a Quartu Sant'Elena, in casa contro la Virtus Flaminio, pareggiando 10-10. Sabato pomeriggio, invece, affronterà in trasferta Manianpama. Ancora a quota 0 la Rari Nantes Cagliari, che ha già giocato la partita in programma per la quinta giornata, perdendo 7-5 in casa contro Centumcellae.

