Fattore campo rispettato nel primo turno Playoff e Playout del campionato regionale di Serie D.

Playoff. Al termine di due sfide combattute si impongono Dinamo Academy e La Casa del Sorriso Su Planu. I primi battono l’Astro, al termine di 40' equilibratissimi, per 73-71. L’avvio vede i padroni di casa leggermente avanti al 10’ (19-18): prima dell’intervallo, però, sono gli ospiti a cercare e trovare il primo allungo sul 40-45 del 20’. Il quintetto allenato da Roberto Frau continua a guidare il punteggio anche al rientro dal riposo lungo (58-61 al 30’), ma subisce la rimonta e il sorpasso avversario negli ultimi minuti di gara. Miglior marcatore della gara è Bonacci, dell’Astro, con 24 punti. I selargini, invece, battono la Visionottica Carbonia per 73-65. Anche in questo caso è la formazione ospite a tentare la fuga nei primi due quarti (33-40 al 20’). Al rientro dagli spogliatoi, all’aumento di intensità da parte dei ragazzi allenati da Marcello Ibba, corrisponde un leggero calo dei “miners” e la situazione si ribalta al 30’ (56-49). Nel finale i padroni di casa controllano i tentativi di rientro ospite (-5 a 2’ dalla fine) e si portano avanti nella serie. Il migliore è del Carbonia, Angius con 21 punti.

Playout. Gara 1 è appannaggio di Carloforte, che si impone sul parquet amico contro la Coral per 68-60. Anche in questo caso grande equilibrio (19-17 al 10’ e 29-30 al 20’). Situazione che rimane simile anche nella ripresa (49-47 al 30’) fino all’ultimo quarto, quando i carlofortini allungano fino al +8 finale. Gli algheresi devono accontentarsi del miglior realizzatore della gara, Monte con 23 punti. È in programma domani, invece, la prima sfida tra Genneruxi e Assemini. Palla a due alle 20.30.

