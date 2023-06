Dopo due stagioni non sarà rinnovato il rapporto di collaborazione tra la Dinamo 2000 e coach Walter Corrias.

Il mancato proseguimento dell’esperienza in panchina è dovuta a motivi professionali che non permetteranno a coach Corrias di essere presente. Il tecnico di Porto Torres nell’ultima stagione aveva guidato la prima squadra nel campionato regionale di Serie D, arrivando a ridosso della zona playoff.

«Mi sarebbe piaciuto – spiega il Direttore Sportivo Antonello Pilia - andare avanti con Walter, che già stimavo e che in questi due anni ho potuto conoscere e apprezzare sia sotto il profilo tecnico che umano. Ci siamo parlati durante il campionato, Walter mi ha prospettato che per via del suo lavoro sarebbe stato trasferito a Cagliari al 90%, per la prossima stagione».

Corrias rimarrà comunque all’interno della società sassarese, in una veste diversa. «Ci siamo fatti – prosegue Pilia - una proposta per continuare questo tipo di percorso, a livello dirigenziale, dove sono convinto anche se a distanza saprà aiutarci tantissimo a livello manageriale».

Un cambio di prospettiva, dunque.

«Nel dopo pandemia – commenta Corrias - ho accettato con entusiasmo di entrare nel progetto Dinamo 2000, ambizioso e coraggioso, ma dopo 2 stagioni di grandi soddisfazioni devo con rammarico fare un passo indietro per motivi di lavoro. Voglio davvero ringraziare la famiglia Pilia e i dirigenti per la fiducia, e l'intero staff tecnico per la grande competenza e i valori umani che hanno saputo trasmettere e valorizzare. Ho chiesto comunque di poter continuare a far parte di un progetto solido e rivolto al futuro, con l'entusiasmo che merita la Dinamo 2000».

Il nuovo coach della prima squadra sarà Gonzalo Grau, allenatore argentino di 35 anni. Grau, oltre ad allenare la formazione di Serie D, sarà anche Direttore Tecnico, coordinatore e formatore delle formazioni giovanili e del minibasket.

© Riproduzione riservata