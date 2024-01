È il derby quartese il piatto forte della quarta giornata di ritorno della Serie C Unica di basket maschile. Domenica, al PalAntonianum (palla a due alle 18.30) la squadra di coach Bogo riceverà la visita della capolista Ferrini Delogu Legnami.

Per difendere la vetta dall'assalto del lanciatissimo Sennori, gli uomini di Cocco ed Elia non possono permettersi passi falsi. L'Antonianum ha 10 punti in meno in classifica, ma le stracittadine, si sa, sfuggono spesso a ogni pronostico, e i biancoblù hanno il talento necessario per poter mettere in difficoltà i rivali su gara singola. Fari puntati sulla sfida nella sfida sotto i tabelloni tra Giuliano Samoggia, top scorer del campionato, e il duo Jordan-Saddi che proverà a fermarlo in ogni modo.

Tre le sfide in programma sabato: alle 18.30 l'Innovyou riceve il Cus Sassari in una sfida, sulla carta, piuttosto agevole. Reduci da 8 successi consecutivi, i sennoresi vogliono allungare la serie positiva per continuare a mettere pressione sulla Ferrini. Alle 18, al PalaEsperia di Cagliari, l'Olimpia se la vede con la Torres. I "Pumas" cercano riscatto dopo il ko di due settimane fa contro Sennori. Sfida al passato recente per il tecnico cagliaritano Roberto Zucca, lo scorso anno capace di condurre i sassaresi fino alla finale regionale.

Punti importanti in palio anche al PalaDelrio, dove la Manitech Elmas vuole sfruttare il fattore campo per piegare le resistenze dell'Astro, ultima della classe, e guadagnare terreno nelle zone centrali della classifica.

La scomparsa del dirigente Giancarlo Salteri ha portato, infine, al rinvio a data da destinarsi di Il Veliero Calasetta-Dinamo Academy Alghero. Per la formazione catalana in orbita Banco di Sardegna, ancora scossa per l'improvviso lutto, si tratta del secondo spostamento consecutivo. Classifica: Ferrini Delogu Legnami 22, Innovyou Sennori 20, Sant'Orsola e Olimpia Cagliari 16, Sef Torres 14, Antonianum 12, Manitech Elmas e Il Veliero Calasetta 10, Dinamo Academy Alghero 8, Cus Sassari 6, Astro 2.

