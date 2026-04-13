Nessuna sorpresa nel torneo di Serie B Femminile di basket. Come da pronostico, infatti, vincono le prime quattro della classifica.

La capolista. In attesa dello scontro diretto contro l’Astro del prossimo fine settimana, la Mercede Alghero coglie una netta vittoria nella trasferta sul parquet della Pallacanestro Nuoro. Le algheresi comandano sin dalle prime battute (11-17 al 10’), chiudendo sul +9 dell’intervallo (24-33 al 20’). Il break che “spacca” definitivamente la partita arriva nel terzo quarto, con un parziale di 8-38 che porta il vantaggio del quintetto allenato da Manuela Monticelli sul +39 del 30’ (32-71). Negli ultimi 10’ la Mercede gestisce la situazione, aumentando ulteriormente il margine fino al +45 finale. Da segnalare, nelle fila nuoresi, la prestazione di Ruiu, con 22 punti (miglior realizzatrice dell’incontro).

L’inseguitrice. Prova di forza dell’Astro Allianz Ambrosini e Murru, che batte a domicilio Elmas per 29-65. L’avvio di gara ospite è travolgente, in particolare in difesa; il quintetto allenato da Stefano Cuncu, infatti, non concede punti alla formazione avversaria nel corso del primo quarto (0-16 al 10’). Nella seconda frazione il trend non cambia, con le cagliaritane che chiudono sul +23 dell’intervallo (7-30 al 20’). Nella ripresa il divario si allarga ulteriormente, fino al +36 della sirena finale. Migliori realizzatrici della gara sono state Contini, dell’Elmas, e Stoyanova, dell’Astro, con 17 punti.

Le altre. Successi casalinghi per Antonianum Quartu e San Salvatore Selargius (per entrambe la 14sima vittoria stagionale). Le quartesi battono Il Gabbiano per 61-37, al termine di 40’ di gioco passati al comando. All’intervallo la situazione è sul 28-18 per le padrone di casa. Nella ripresa il margine aumenta, prima con il 44-26 del 30’, poi con il +24 del 40’. Top scorer della gara è Ljubenovic, con 19 punti. Il San Salvatore, invece, batte il Su Planu per 73-59. Primi 10’ abbastanza equilibrati, chiusi con il +4 per le padrone di casa (27-23). San Salvatore che allunga nel corso del secondo quarto, con il margine che si dilata fino al +19 del 20’ (50-31). Nella ripresa le padrone di casa gestiscono poi la situazione (67-47 al 30’), portando a casa la vittoria. Nel Su Planu, da segnalare i 21 punti firmati da Lucchini, miglior realizzatrice dell’incontro.

© Riproduzione riservata