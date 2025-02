Al via stanotte, con l’anticipo di Divisione Regionale 2, il lungo weekend cestistico regionale. Tra le tante gare in programma alcuni interessanti scontri diretti in Serie B Femminile e Divisione Regionale 1.

Serie B Femminile. Il big match di giornata è rappresentato dalla sfida tra le due battistrada, Antonianum (prima) e Cus Cagliari (seconda). Il distacco in classifica tra le due è di 2 punti e all’andata si imposero le quartesi (64-77). Il programma completo della nona di ritorno: Antonianum-Cus Cagliari, domani ore 18.30; Astro-Mercede Alghero, domani ore 19.30; Il Gabbiano-San Salvatore, domenica ore 19.30; Virtus Cagliari-Pall. Nuoro, domenica ore 18; Basket Nulvi-Su Planu, domenica ore 18. Riposa Elmas.

Divisione Regionale 1. Anche nel secondo torneo regionale al maschile, scontro diretto tra le prime due. A Ozieri, infatti, di fronte Demones e Carbonia. Attualmente il quintetto allenato da Giangiorgio Cadoni occupa la prima posizione con 2 punti di vantaggio (e una gara in più giocata), ma i “miners” hanno vinto lo scontro diretto nella gara di andata (101-99). Interessante anche l’incrocio tra le due terze in classifica, Fisiokons Aurea Sassari e Elmas. Il quadro completo dell’ottava di ritorno: Sap Alghero-Oristano Basket, domani ore 19.30; Elmas-Fisiokons Aurea Sassari, domani ore 19; Iglesias-San Sperate, domani ore 18.30; Demones Ozieri-Carbonia, domani ore 18; San Salvatore Selargius-Isola Gas Terralba, domenica ore 20; Arzachena Basket-Mogoro, domenica ore 18.30; Astro-Genneruxi, domenica ore 18.30. Riposa Atletico Cagliari.

Divisione Regionale 2. La capolista del girone Sud, Assemini, scende in campo oggi sul campo della Primavera Gonnosfanadiga. Al Nord, il CMB Porto Torres va a far visita al Macomer 2.0. Il programma. Sud. Sesta di ritorno: La Casa del Sorriso-Condor Monserrato 62-45; Primavera-Assemini, oggi ore 21; Carloforte-Poetto Gruppo Ena, domani ore 19; Azzurra Oristano-Sinnai, domani ore 19.30; Serramanna-Genneruxi, domenica ore 18; Cus Cagliari-Elmas, domenica ore 19; San Salvatore-Jolly Dolianova, lunedì ore 21; Beta-Marrubiu (22/04). Nord. Sesta di ritorno: Virtus Olbia-Nova Pallacanestro, domani ore 18.30; S. Elene-New Basket Ploaghe, domani ore 17; Demones Ozieri-Olimpia Olbia, domenica ore 17; CMB Porto Torres-Macomer 2.0, domenica ore 19; Pall. Nuoro-Innovyou Sennori, domenica ore 18.30. Riposa Masters Sassari.

