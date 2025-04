Al via ieri il lungo weekend cestistico regionale. Nel torneo di Divisione Regionale 2 il Cus Cagliari vince nella gara di apertura di giornata del Girone Sud e consolida la seconda posizione.

Serie B Femminile. In campo stasera, per i playoff, gara 2 tra San Salvatore e Cus Cagliari (palaCus, palla a due alle 18.30). Domani, invece, alle 18.30, gara 3 tra Antonianum Quartu e Mercede Alghero (serie 1-1). Non solo playoff, nel weekend al via anche il girone di classificazione del torneo. Ecco la prima giornata: Astro-Su Planu, domenica ore 17.30; Nulvi-Il Gabbiano, domenica ore 18.30; Elmas-Pallacanestro Nuoro (25/05).

Divisione Regionale 1. La capolista Demones Ozieri ospita Elmas, in piena lotta per la terza posizione. Il San Salvatore, appaiata in classifica alla compagine masese, andrà invece a far visita all’Arzachena. La quattordicesima giornata di ritorno: Carbonia-Astro, domani ore 19.30; Demones Ozieri-Elmas, domani ore 18.30; Oristano Basket-Isola Gas Terralba, domani ore 18.30; Sap Alghero-Mogoro, domani ore 19.30; Genneruxi-Fisiokons Aurea Sassari, domani ore 18; Arzachena-San Salvatore Selargius, domenica ore 18.30; Atletico Cagliari-San Sperate, domenica ore 19. Riposa Iglesias.

Divisione Regionale 2. Il via ieri, con la vittoria del Cus Cagliari contro il San Salvatore Selargius (69-49). Assemini, invece, sarà impegnata a Carloforte. Al Nord weekend dedicato ai recuperi. Il quadro completo. Sud, dodicesima giornata di ritorno: Cus Cagliari-San Salvatore 69-49; La Casa del Sorriso-Elmas, oggi ore 21.15; Primavera-Condor Monserrato, oggi ore 21; Jolly Dolianova-Sinnai, domani ore 19.30; Beta-Azzurra Oristano, domani ore 18.30; Carloforte-Assemini, domani ore 19; Genneruxi-Pol. Marrubiu, domenica ore 20.30; Serramanna-Poetto Gruppo Ena, domenica ore 20. Nord. Recuperi: Nova Pallacanestro La Maddalena-New Basket Ploaghe, domani ore 20 (5° Rit.); Olimpia Olbia-Innovyou Sennori, domenica ore 19 (settima giornata di ritorno); Macomer 2.0-Demones Ozieri, domenica ore 19 (decima giornata di ritorno).

