Da oggi fino a lunedì in campo i campionati regionali di basket di serie D regionale e Promozione maschile, serie B e C femminile. Dunque, tanti appuntamenti per gli appassionati della palla a spicchi.

Serie D. Tra le partite della settima di andata spicca la sfida tra Dinamo 2000 e Visionottica Carbonia, squadre che hanno ambizioni di altissima classifica. Da segnalare anche, a Olbia, la Santa Croce che ospita il San Sperate. Ecco il quadro completo: Coral Alghero – Masters Sassari, domani ore 19; Astro – Carloforte, domenica ore 19; Oristano Basket – Dinamo Basket Academy (24/11); Dinamo 2000 – Visionottica Carbonia, domani ore 18; Genneruxi Cagliari – La Casa del Sorriso Su Planu, domani ore 18; Santa Croce – San Sperate, domenica ore 19; San Salvatore – Assemini, domenica ore 20. Riposa Innovyou Sennori.

Promozione. Al sud si parte oggi, con il solito anticipo sul campo del Madas Siliqua, che attende la visita del Sinis. Gioca lunedì, invece, la capolista Iglesias (sul campo del Beta). Al nord, invece, fari puntati sul derby di Ozieri tra 80&Co. Basket e Demones. Il programma. Girone Sud: Spirito Sportivo – Saab Terralba (29/11); Sinnai – Panda Monserrato, domenica ore 19; Beta – Iglesias, lunedì ore 20.15; Jolly Dolianova – Poetto (16/11); Madas Siliqua – Sinis, oggi ore 21; Condor Monserrato – Basket Quartu, domenica ore 19; Serramanna – Genneruxi, domenica ore 18. Girone Nord: Arzachena – CMB Porto Torres, domani ore 19; 80&Co. Basket – Demones Ozieri, domani ore 20; Basket Nulvi – Ichnos Nuoro (rinv.); Pallacanestro Nuoro – Aurea Sassari, domani ore 18. Riposa S. Orsola.

B femminile. Impegni in trasferta per le capolista Virtus Cagliari e Astro Sestu. La prima sarà impegnata a Ploaghe, la seconda sul parquet dell’Antonianum Quartu. Le partite della 6° di andata: San Salvatore – Mercede Alghero, domenica ore 16.30; New Basket Ploaghe – Virtus Cagliari, domenica ore 18; Antonianum – Astro, mercoledì, ore 20.45; Kiron Elmas – Cus Cagliari, domenica ore 18.30. Riposa Su Planu.

C Femminile. Tutte in campo nella giornata di domenica le 3 partite della terza giornata di andata. Ecco: Basket Quartu – Basket 90, domenica ore 19; Coral Alghero – Condor Monserrato, domenica ore 18; Nulvi – Pallacanestro Nuoro, domenica ore 18.

