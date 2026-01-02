Basket Regionale, domenica si ritorna in campo per il primo impegno del 2026In campo in Divisione Regionale 1 e nel girone Sud di Divisione Regionale 2
Riprenderanno domenica le partite nei principali tornei cestistici sardi. Nello specifico, in campo in Divisione Regionale 1 e nel girone Sud di Divisione Regionale 2.
Serie B Femminile. Ancora una settimana di riposo nel massimo torneo femminile regionale. Si ripartirà sabato prossimo, 10 gennaio, con il big match tra Antonianum Quartu e Mercede Alghero. La terza giornata di ritorno: Antonianum Quartu-Mercede Alghero (10/01); Fenix Sassari-Astro Cagliari (11/01); San Salvatore Selargius-Pallacanestro Nuoro (11/01); Basket Su Planu-Il Gabbiani (11/01). Riposa Elmas.
Divisione Regionale 1. Tra domenica e martedì si torna in campo. Aprirà il programma del 2026 la sfida tra Genneruxi e Assemini. La 13sima giornata di andata: CMB Porto Torres-Basket Mogoro, domenica ore 18.30; Genneruxi Cagliari-Basket Assemini, domenica ore 18; SAP Alghero-CUS Cagliari, martedì ore 19; Sinnai Basket-Santa Croce Olbia, martedì ore 18; Ferrini Quartu-Atletico Cagliari, martedì ore 20; CUS Sassari-Basket San Sperate, martedì ore 18; Astro Cagliari-Elmas (14/01).
Divisione Regionale 2. Nella parte meridionale del campionato, apriranno il programma le sfide Primavera-Marrubiu e Serramanna-Il Gabbiano. La capolista Azzurra Oristano, invece, scenderò in campo lunedì, in casa, contro il Condor Monserrato. Girone Sud. Il quadro della dodicesima giornata di andata: Primavera Gonnosfanadiga-Marrubiu, domenica ore 20; Serramanna-Il Gabbiano, domenica ore 19; Azzurra Oristano-Condor Monserrato, lunedì ore 20.30; Genneruxi Cagliari-Basket Iglesias, lunedì ore 20.45; Carloforte-CUS Cagliari, martedì ore 19; La Casa del Sorriso-Beta (18/01); Antonianum Quartu-Settimo (21/01); Cagliari Basket-Carbonia (28/03). I gironi settentrionali riprenderanno, invece, nel weekend tra il 10 e l’11 gennaio.