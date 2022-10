Si scaldano i motori in vista del prossimo torneo di Promozione regionale di basket. Al momento sono 24 le squadre iscritte, divise tra girone Sud e girone Nord. Lo scorso giugno ad imporsi, ottenendo la promozione in serie D, furono Carloforte al sud e Masters Sassari al nord.

Girone Sud. Nel raggruppamento meridionale iscritte 14 squadre che, come già successo nella scorsa stagione, verranno inserite in un unico girone con gare di andata e ritorno e playoff al termine della regular season. Oltre alle formazioni del cagliaritano, presenti anche rappresentanti dall’oristanese, dal Medio Campidano e dal Sulcis. Ecco l’elenco completo: Basket Quartu, Jolly Dolianova, Condor Monserrato, Genneruxi Cagliari, Basket Serramanna, Sinnai Basket, Panda Monserrato, Spirito Sportivo, Saab Terralba, Basket Iglesias, Beta Cagliari, Madas Siliqua, Basket Poetto e Sinis Basket. Manca l’ufficialità, ma l’avvio ufficiale dovrebbe essere previsto per metà ottobre.

Girone Nord. Al via 10 squadre, che disputeranno gare di andata e ritorno con epilogo al termine dei playoff. Tra queste la maggior parte sono conferme, come nel caso di Demones Ozieri, Pallacanestro Nuoro, Ichnos Nuoro, CMB Porto Torres, 80&Co. Basket Ozieri, Basket Arzachena e Aurea Pallacanestro Sassari. Le novità, invece, sono rappresentate da Sant’Orsola Sassari, Basket Nulvi e New Basket Tempio. Il raggruppamento settentrionale, secondo indiscrezioni, dovrebbe prendere inizio nella seconda parte del mese di ottobre.

Novità in panchina. Le società, intanto, ufficializzano le guide tecniche. Serramanna, girone sud, affida la panchina a Simone Caredda. Caredda, da giocatore, ha quasi sempre vestito la maglia della società campidanese, fino a qualche mese fa. Tra qualche settimana il grande salto, in veste da coach. “Sono molto contento – commenta Caredda – e curioso di intraprendere questa nuova sfida. Purtroppo alcuni problemi fisici che mi porto dietro dalla passata stagione non mi permetteranno, però, di scendere in campo come giocatore”. Nuovo allenatore anche in casa Aurea Sassari, reduce da un’ottima regular season nella scorsa stagione. Sarà Enrico Marongiu, in passato coach della 80&Co. Basket Ozieri.

