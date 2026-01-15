Basket, Nuoro-Olimpia è il match clou del 4° turno di Serie CSeguirà con grande interesse il Camping La Salina Calasetta, terzo in classifica con una gara da recuperare
È lo scontro diretto tra Sirius Nuoro e Olimpia Cagliari a catalizzare l’attenzione nel quarto turno di ritorno della Serie C Unica di basket. Sabato alle 19, al PalaConi di Nuoro, le due formazioni appaiate in vetta a quota 18 punti si giocano un primo snodo importante nella corsa al primato.
L’Olimpia di Roberto Zucca arriva dal successo interno, sofferto, contro la Dinamo Academy, mentre la Sirius torna in campo dopo il turno di riposo osservato nello scorso weekend. Il fattore campo potrebbe pesare a favore dei barbaricini, chiamati però a ritrovare subito ritmo partita.
Seguirà con grande interesse l’esito del big match il Camping La Salina Calasetta, terzo in classifica con una gara da recuperare: alle 18 i tabarchini ospiteranno al Palaversano un Sant’Orsola Sassari in difficoltà di risultati.
Il programma di sabato si completa alle 17.30 con Dinamo Academy-Ferrini Quartu al PalaSimula di Sassari e alle 18.30 con Scuola Basket Carbonia–Demones Ozieri, sfida delicata in chiave salvezza per i minerari, ultimi in classifica.
Domenica alle 18.30 chiude il turno Antonianum-Torres a Quartu Sant’Elena, con entrambe le squadre appaiate a metà classifica a quota 12 punti.