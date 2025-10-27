Basket MSP Open, l'Ellebi Aurora si impone nell'esordio contro i Madas SiliquaPadroni di casa prendono subito un buon vantaggio e lo gestiscono senza problemi
La nuova stagione del campionato Open Maschile MSP di basket ha preso il via ieri con la vittoria della Ellebi Aurora che ha superato i Madas Siliqua per 65-46. La gara ha rappresentato non solo l’esordio stagionale delle due squadre, ma anche il primo incontro ufficiale di tutti i campionati MSP 2025/2026.
L’esordio. I padroni di casa hanno gestito il vantaggio con continuità, mentre gli ospiti hanno faticato a contenere la maggiore solidità dell’Aurora. Il primo quarto, chiuso sul 25-13, ha permesso a Matta e compagni di prendere un buon margine. Anche nel secondo periodo la formazione guidata da Pirola ha mantenuto ritmo e precisione offensiva, andando all’intervallo lungo sul +20 (47-27). Nella ripresa la sfida si è assestata su binari più equilibrati, con il Siliqua più aggressivo in difesa e più preciso dall’arco. Le sei triple complessive messe a segno dagli ospiti hanno contribuito a ridurre il divario, senza però riuscire a riaprire la contesa. Da evidenziare, tra gli ospiti, la presenza di alcuni giovani del vivaio, come i 15enni Diego Iacopini e Riccardo Porcu, scelta che ha confermato la volontà della società di far crescere i propri ragazzi in un contesto "senior" come l’Open Maschile. Per l’Aurora si sono distinti Fiorellino (19 punti), Enrico Lai (15) e Tektonidis (14), efficaci su entrambi i lati del campo. Nel Siliqua, in fase offensiva, si sono messi in luce Frongia (15) e Orrù (11).
I Tabellini.
Ellebi Aurora – Madas Siliqua 65-46
Ellebi Aurora: Santoro 2, Pirola ne, Matta 4, Lai F., Chillotti, Lai E. 15, Leondi, Tektonidis 14, Fiorellino 19, Coghe 9, Poggi 2, Serra. Allenatore Pirola.
Madas Siliqua: Vargiu, Frongia 15, Iacopini D. 5, Ghiani R. 2, Ghiani S. 3, Alba 1, Porcu 9, Orrù 11, Pedroni, Atzei.
Arbitri: Loi e Comella.
Parziali: 25-13; 47-27; 58-36; 65-46.
I prossimi impegni. Nel corso della settimana sono in programma altri quattro incontri: Mistral Capoterra - Basket Quartu (martedì, ore 20.45), Vitalis San Gavino - Basket Settimo (martedì, ore 21), Old Dolianova - Audax Frutti d’Oro (domenica, ore 18) e Basket Decimo - Jolly Dolianova (domenica, ore 19.30).