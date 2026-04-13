È l’Astro Cagliari ad imporsi nell’edizione 2025/2026 del campionato Allievi di basket organizzato da MSP (Movimento Sportivo Popolare). La compagine cagliaritana conclude la stagione conquistando il titolo “Gold”, coronando una stagione perfetta, dopo un cammino impeccabile.

La formazione guidata da Riccardo Figari, infatti, aveva dominato la stagione regolare chiudendo imbattuta (10 vittorie in altrettante gare), confermando poi la propria superiorità anche nella fase finale disputata a Fluminimaggiore. Serra e compagni, infatti, hanno mantenuto fede ai pronostici superando con autorità tutte le avversarie incontrate: nella gara inaugurale vittoria contro il Basket Senorbì per 45-21, poi, in semifinale, successo contro il Jolly Dolianova (56-22). In finale l’Astro ha nuovamente affrontato il Basket Senorbì senza lasciare spazio a sorprese, vincendo 50-20.

Sempre a Fluminimaggiore si è disputata anche la finale “Silver”, che ha regalato emozioni e grande equilibrio fino agli ultimi minuti. Match che ha premiato i padroni di casa e organizzatori dell’Oratorio Sant’Antonio da Padova, capaci di imporsi sul Basket Settimo con il punteggio di 33-29.

A rendere ancora più speciale la giornata conclusiva è stata la coinvolgente esibizione dei giovani atleti del settore minibasket locale, che hanno animato l’evento con una performance culminata nell’esposizione di uno striscione dal forte valore educativo e simbolico con la scritta “Rispetto per compagni e avversari, gioia di stare insieme, crescere giocando”, messaggio che ha rappresentato nel migliore dei modi lo spirito autentico della manifestazione targata MSP.

I Tabellini.

Finale “Gold”

Astro - Senorbì 50-20

Astro: Marrosu 2, Serra 2, Caputi 4, Cappai 5, De Vita, E. Boi, Caria 4, Locci 4, Angius 2, L. Boi, Soro 4, Pili 2, Cau 6, Cugusi 5, Lai 7, Villanueva 3. Allenatore Figari.

Basket Senorbì: N. Mascia, Gioi 8, Farris 4, Vacca, G. Mascia 8, Erriu, Anedda. Allenatore Caboni.

Arbitri: Spiga e Loi.

Parziali: 14-4; 24-8; 39-12; 50-20.

Finale “Silver”

Aquile Rosse - Settimo 33-29

Aquile Rosse: I. Pintori 2, Usai 12, Orrù, E. Masala 4, M. Pisu, Sanna, Mameli 1, N. Pisu, A. Masala 9, J. Pintori 5. Allenatore Atzeni.

Settimo: Pala 5, Cadelano, Masala, Mura 12, Marini 12, Corongiu, Pilleri, Vacca, Mascia 8, Arixi. Allenatore Bertolini.

Arbitri: Spiga e Loi.

Parziali: 8-8; 13-20; 19-26; 33-29.

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