Ci saranno anche Marco Mancosu e Riyad Idrissi (in videoconferenza) all’inaugurazione del campo di calcio a 5 di Cardedu.

L’amministrazione di Marcello Vacca ha invitato l’ex calciatore del Cagliari, ogliastrino con origini (di padre) di Arzana, e l’attuale difensore rossoblù per un evento che vedrà anche la partecipazione del parroco, don Ernest Beroby, del maresciallo maggiore Ezio Coli, comandante della stazione dei carabinieri, Rio Violo, delegato provinciale Lnd Ogliastra, e Fabrizio D’Elia, coordinatore federale Sgs Figc-Lnd Sardegna.

L’appuntamento è per le 10 in oratorio. Da qui, alle 11.30, il trasferimento al campo (realizzato dall’impresa Marco Di Fede di Bari Sardo) dove nel pomeriggio si terrà il primo memorial Marco Boi (presidente del Cardedu scomparso l’anno scorso) riservato ai Pulcini.

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