Il calendario offre una possibilità all’Amsicora, rimettersi in corsa per lo scudetto della serie A Élite maschile. Il primo passo della terzultima giornata è vincere stasera a Reggio Emilia, contro Città del Tricolore ultimo in classifica. Contemporaneamente devono arrivare buone notizie da Roma, ovvero la sconfitta della capolista Brà con il Butterfly. Una serie di incroci e combinazioni che riaprirebbero il campionato.

In questa giornata la Ferrini cerca il conforto matematico della salvezza, obiettivo comunque quasi raggiunto. Al “Maxia”, alle 15, ospita la Tevere campione d’Italia verso l’abdicazione. Per la squadra romana vale lo stesso discorso dell’Amsicora, ma la Ferrini ha certamente fretta di chiudere la pratica salvezza e, soprattutto, vincere la prima partita in casa di una stagione non certo baciata dalla fortuna.

Serie A Élite femminile

Discorso scudetto già chiuso con tre giornate di anticipo, terzo consecutivo dell’Amsicora che non ha intenzione di rilassarsi. Una stagione record, con dieci vittorie e un pari. Domani a Ponte Vittorio (ore 11,30) arriva la Lorenzoni Brà che anche in questa stagione ha trovato la strada sbarrata. È una sfida comunque affascinante che ha fatto e continua a fare la storia dell’hockey femminile italiano.

Finali giovanili

Si assegnano due scudetti, allieve e allievi, con la formula della Final Eight.

A Castello d’Agogna finale allievi, con la Juvenilia Uras opposta a Bondeno, Tevere e Don Bosco. Allieve a Mori dove l’Amsicora è in un girone con Lorenzoni, Butterfly e Adige.

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