Definite le classifiche del "Progetto Valorizzazione Giovani Calciatori" relativo alla stagione sportiva 2025/2026, iniziativa finalizzata a incentivare l'impiego e la crescita dei giovani atleti nei campionati regionali di Eccellenza e Promozione. Come previsto dal regolamento, hanno ricevuto il premio le società classificatesi nei primi sei posti delle rispettive graduatorie che però abbiano raggiunto o superato il punteggio minimo di 20 punti, ottenuto attraverso l'utilizzo dei giovani calciatori durante la stagione.

Nel campionato di Eccellenza è il Buddusò a conquistare il primo posto della graduatoria finale con 24,20 punti complessivi, frutto di 22 punti base e 2,20 punti bonus. Alle sue spalle si piazza l'Atletico Uri con 23,10 punti, mentre completa il podio il Tortolì con 22 punti.

Tutte e tre le società hanno superato la soglia minima prevista dal regolamento e potranno beneficiare del riconoscimento economico destinato ai club maggiormente impegnati nella valorizzazione dei giovani talenti.

Nel Girone A di Promozione spicca il risultato del Pirri, che chiude al primo posto con l'impressionante punteggio di 115,50 punti, nettamente superiore a quello delle altre concorrenti. Sul podio anche Tharros Oristano con 80 punti e l'U.S. Arborea con 62 punti.

Completano la graduatoria delle società premiabili Selargius (51,70 punti), Atletico Cagliari (44 punti) e Samugheo (35 punti), tutte oltre la soglia minima richiesta.

Nel Girone B il primo posto va al Coghinas Calcio, che totalizza 50 punti e precede lo Stintino, secondo con 29 punti. Terza posizione per l'Arzachena Academy con 22 punti.

Rientrano tra le società che hanno raggiunto il requisito minimo anche Bosa e San Giorgio Perfugas, entrambe a quota 21 punti.

I risultati del Progetto Valorizzazione Giovani Calciatori confermano l'attenzione crescente delle società regionali verso la formazione e l'impiego dei giovani, elemento fondamentale per lo sviluppo del calcio sardo. Le graduatorie evidenziano il lavoro svolto dai club nella crescita dei propri vivai e nella promozione dei talenti locali, premiando chi ha saputo investire con continuità sul futuro del movimento calcistico.

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