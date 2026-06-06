Si disputa domani il primo turno dei playoff di Serie D1 di tennis a squadre.
Chi vince, vola in Serie C e prosegue la corsa verso il titolo di categoria.
In campo anche i playout-salvezza.

Playoff maschili.
Easy Sporting A-Tc Porto Torres
Le Saline-Gt Generale Rossi
Cus Cagliari A-Tc Solarussa A
Poggio Sport Village A-Tennis Elmas

Playoff femminili.
Quattro Mori Tennis Team A-Le Saline
Gt Generale Rossi A-Ct Decimomannu

Playout femminili.
Torres Tennis-T&C Al.Ga.
Cus Cagliari-Ct Macomer.

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