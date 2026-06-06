Si è conclusa, ad Arborea, la 15sima edizione del “Memorial Amico Billo” di calcio a 7. Il torneo, organizzato da Asd Giunco e Ellelleffe, con il patrocinio di MSP (Movimento Sportivo Popolare), diventato ormai data fissa per gli appassionati di calcio del territorio, è dedicato alla memoria di Franco “Billo” Cabasino, giovane di Arborea grande appassionato di calcio, disciplina che praticava nel ruolo di portiere, venuto a mancare prematuramente.

Nel corso della finalissima, andata in scena nel campo dedicato a Don Bosco, si è imposta la formazione Ajaju che ha battuto per 7-4 la Autofà Vandre Bar. Al terzo posto si è piazzata la “Ellelleffe-Giunco El Niño”. La Ajaju succede nell’albo d’oro al “Giunco El Niño”. Per quanto riguarda gli altri riconoscimenti, premiati la Sazzagoni United (Coppa Disciplina), Marco Lonis (capocannoniere), Lorenzo Manzato (miglior portiere), Riccardo Muntoni (miglior difensore), Raffaele Mereu (miglior centrocampista), Mattia Erbì (miglior giocatore), Gabriele Lonis (miglior giocatore non tesserato), Diego Bergamin (miglior giovane) e Antonello Casula (premio alla carriera).

La Ajaju era composta da: Diego Bergamin, Samuele Carta, Riccardo Dessì, Mattia Erbì, Lorenzo Manzato, Raffaele Mereu, Alberto Mereu, Riccardo Muntoni, Umberto Oliva, Nicola Pintus, Gabriele Sperandio e Mattia Vargiu.

© Riproduzione riservata