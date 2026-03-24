Basket, la Virtus Cagliari torna in campo a San Giovanni ValdarnoSenza più l’assillo del risultato, l’obiettivo resta quello di migliorare la classifica
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Archiviata con tre turni d’anticipo la salvezza, la Virtus Cagliari torna in campo per il recupero della decima giornata di ritorno di Serie A2 Femminile. Mercoledì alle 14.30 le biancoblù saranno impegnate sul parquet di San Giovanni Valdarno, quinta forza del girone con 24 punti e reduce dal successo contro Moncalieri.
La squadra di coach Fabrizio Staico arriva all’appuntamento con il morale alto dopo la vittoria su Milano Basket Stars (59-56) e la certezza della permanenza in categoria. Senza più l’assillo del risultato, l’obiettivo resta quello di migliorare la classifica: un successo permetterebbe di avvicinare ulteriormente Empoli e Torino.
All’andata la Virtus si impose di misura (60-57), ma il confronto si preannuncia impegnativo contro una formazione solida e ricca di individualità, tra cui Bernardi, principale terminale offensivo.
«Non vogliamo cali di tensione - ha spiegato Staico - Affrontiamo una squadra di alto livello, ma ogni partita deve essere un’occasione per crescere e continuare a fare prestazione».