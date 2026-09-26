Sei gol ed emozioni fino alla fine: l'anticipo della terza giornata di Eccellenza tra Tempio e Alghero, giocato in campo neutro al comunale "Basilio Canu" di Sennori per l'indisponibilità dell'impianto gallurese, si chiude con un pareggio spettacolare.

Alla vigilia la classifica raccontava due partenze opposte: il Tempio era ultimo, ancora a zero punti e senza gol all'attivo, l'Alghero nel gruppo delle capolista forte di uno dei migliori attacchi del torneo. Nel primo tempo il Tempio trova finalmente la prima rete stagionale con Moreo, ma l'Alghero va a segno con Zirolia e Baraye e chiude la frazione avanti 2-1.

La ripresa è altrettanto vivace: Baraye firma la doppietta personale per i giallorossi, mentre i galluresi tirano fuori l'orgoglio e con Lammardo e Marras riescono a strappare il 3-3 finale.

Per il Tempio è un punto che vale molto più della classifica: arrivano i primi gol e il primo risultato utile, quel segnale di vita che la squadra cercava dopo le sconfitte con Usinese e Villacidrese. L'Alghero sale a quota 5 e si porta momentaneamente da solo in vetta, in attesa delle gare di domani, ma lascia a Sennori qualche rimpianto per non aver saputo gestire il vantaggio.

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