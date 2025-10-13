Se il buongiorno si vede dal mattino, la Sardegna Marmi Cagliari è partita con il piede giusto. L’esordio in Serie A2 Femminile, vinto 78-71 sul parquet di Empoli, ha offerto risposte convincenti sul piano del carattere e della solidità. Nonostante un avvio contratto, con dieci minuti iniziali difficili, la Virtus ha saputo reagire, ritrovare equilibrio difensivo e crescere progressivamente fino a ribaltare l’inerzia della gara.

«Le prime parole che mi vengono in mente sono: ragazze fantastiche! - commenta coach Fabrizio Staico - non perché tutto sia andato sempre bene, ma per come, nei momenti più complicati, siamo riusciti a restare dentro la partita, uniti e concentrati».

La Virtus ha costruito il successo con lucidità e attenzione ai dettagli: ottimo il lavoro ai rimbalzi (45 a 38) e la precisione ai liberi (16 su 20, 80%), voci che spesso lo scorso anno avevano pesato in negativo. Decisive le prove di Mounia El Habbab (21 punti), Zieniewska (18 con l’83% al tiro) e Naczk, punto di riferimento costante in regia.

«Avevo chiesto concentrazione e voglia di crescere - spiega Staico - e le ragazze hanno risposto presente. Vincere da sfavoriti ci dà entusiasmo, ma spero che questa energia si trasformi subito in lavoro e miglioramento. Ora testa alla prossima».

Contro una squadra che una settimana fa aveva dominato Milano, la Virtus ha mostrato maturità. Un segnale chiaro: il gruppo è sulla strada giusta.

© Riproduzione riservata