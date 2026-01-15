La Nuova Icom San Salvatore Selargius torna in campo per il primo impegno esterno del 2026. Sabato 17 alle 15 le giallonere faranno visita a Salerno al PalaSilvestri, con l’obiettivo di reagire alla sconfitta interna contro la Galli San Giovanni Valdarno e di difendere la propria posizione in zona playoff.

Il 48-70 rimediato al PalaVienna contro una delle principali candidate alla promozione ha interrotto una striscia positiva, ma Selargius resta al sesto posto con 14 punti, pienamente in corsa per la postseason. In Campania servirà però una prestazione più solida per ritrovare continuità.

Salerno, penultima con 4 punti, ha bisogno di risultati per sperare nella salvezza, e sul proprio parquet può risultare insidiosa. Nel roster campano figurano anche due ex del basket isolano come Martina Pandori e Diana Valtcheva, mentre la principale bocca da fuoco è la guardia ungherese Eszter Varga, oltre 10 punti di media a partita.

Alla vigilia ha fatto il punto la lunga Angela Juhasz, che ha analizzato il momento della squadra dopo il passo falso contro Valdarno: «Non è mai semplice ripartire dopo una pausa, soprattutto con rotazioni ridotte. Non siamo riuscite a giocare da squadra come sappiamo e a mantenere la nostra intensità». In vista della gara di Salerno l’obiettivo è chiaro: «Dobbiamo provare a comandare la partita per tutti i 40 minuti. Abbiamo bisogno di questa vittoria».

