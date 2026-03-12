L’Esperia risponde sul campo alla sconfitta contro Viterbo e lo fa con una prova di forza, che non lascia spazio a repliche. Nel recupero della 6^ giornata di ritorno della Serie B Interregionale, i rossoblù travolgono al PalaPirastu la Promobasket Marigliano per 91-58, ritrovando subito il sorriso e scavalcanto Benevento al quinto posto.

La cronaca. La partita, di fatto, dura pochissimo. L’approccio della squadra di coach Manca è deciso fin dai primi possessi: ritmo alto, difesa aggressiva e buone soluzioni in attacco permettono ai cagliaritani di prendere rapidamente il controllo. Nel primo quarto la tripla di Frattoni vale il 23-12 che chiude il periodo, poi nella seconda frazione arriva lo strappo che indirizza definitivamente la gara. L’Esperia allunga con un parziale che porta il divario oltre la doppia cifra e continua a macinare gioco, mentre Marigliano, arrivata in Sardegna con rotazioni piuttosto corte, fatica a restare in scia. Alla pausa lunga il tabellone dice già 41-18.

Al rientro dagli spogliatoi il copione non cambia. I padroni di casa tengono alta l’intensità e dilatano ulteriormente il margine fino al 70-34 del terzo periodo, concedendosi un finale di pura gestione.

Tra i protagonisti della serata spicca Ivan Morgillo, autore della sua miglior prestazione stagionale: 31 punti con percentuali altissime.

Nel finale c’è spazio anche per le buone notizie in prospettiva: il giovane Luca Porcu, classe 2008, trova il suo primo canestro nella categoria.

Il successo consente alla formazione cagliaritana di restare nel vivo della zona playoff. Il calendario, ora, prevede un nuovo turno di riposo, legato anche alla rinuncia di Ferentino, prima di tornare in campo al PalaPirastu il 21 marzo per una sfida cruciale contro la Scandone Avellino.

Esperia-Marigliano 91-58

Confelici Carni Cagliari: Porcu 3, N. Manca 2, Cabriolu 9, Giordano 4, Potì 18, Frattoni 16, Thiam 3, Picciau ne, Locci, Pili 5, Morgillo 31. Allenatore F. Manca

Promobasket Marigliano: Verazzo 5, Scekic 6, Ceredi 11, Capocotta 4, Di Giuliomaria 4, Matera 16, Cannavina 8, Mileva 4. Allenatore Spinelli

Parziali: 23-12; 41-18; 70-34

© Riproduzione riservata