Il weekend delle formazioni sarde nella Serie A2 Femminile di basket è stato caratterizzato da una doppia battuta d'arresto.

La Virtus Cagliari si arrende alla forza della Repower Sanga Milano, che al PalaRestivo si impone 71-45 dopo una gara divisa in due. Le cagliaritane restano pienamente in partita per un tempo, chiuso sul 26-32 dopo aver anche trovato il sorpasso nel secondo quarto trascinate da El Habbab. Nella ripresa, però, la formazione lombarda alza il livello difensivo e indirizza definitivamente la gara con un parziale di 24-7 nel terzo periodo. Le 25 palle perse e le basse percentuali al tiro (appena il 27% dal campo) finiscono per pesare sul punteggio finale.

Coach Fabrizio Staico ha analizzato così il passaggio a vuoto della sua squadra: «È venuta a mancare l’intensità necessaria. Dopo la vittoria con Costa Masnaga stiamo faticando a mantenere un ritmo che ci permetta di competere stabilmente con squadre di questa caratura. Se vogliamo giocarcela con le grandi tutto deve essere perfetto: basta un errore banale e loro ti castigano».

Nonostante la battuta d’arresto, l’allenatore virtussino guarda avanti: «Le settimane dopo una sconfitta diventano più pesanti, ma il peso diminuisce se prendiamo atto degli errori. Resto fiducioso di poter blindare il prima possibile questo benedetto ottavo posto». Una corsa che potrebbe passare anche dal prossimo confronto interno con il Milano Basket Stars, pur senza voler ridurre tutto a un singolo appuntamento: «Ogni gara è fondamentale, dobbiamo portare l’atteggiamento visto nel primo tempo ben oltre i primi venti minuti».

Sconfitta esterna invece per il Cus Cagliari, battuto sul parquet dell’Alpo Basket. Le universitarie restano in partita per oltre metà gara, arrivando all’intervallo sotto di sole sette lunghezze (41-34). Nella ripresa, però, le veronesi trovano maggiore continuità dall’arco e costruiscono l’allungo decisivo, respingendo i tentativi di rimonta della squadra di Federico Xaxa.

Il tecnico cagliaritano ha comunque sottolineato l’atteggiamento della squadra: «Abbiamo dato tutto quello che avevamo contro una squadra molto difficile da affrontare sul proprio campo. Abbiamo ancora tre partite a disposizione e faremo di tutto per provare a vincerle».

