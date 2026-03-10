Pochi scossoni nell’ultimo weekend del torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Al Sud vincono le prime della classe, ad eccezione del Condor Monserrato. Al Nord, nel girone Verde, in vetta c’è il tentativo di fuga del Sennori.

Sud. Successo esterno della capolista Azzurra Oristano, sul campo de La Casa del Sorriso Su Planu, per 62-80. Oristanesi che mantengono inalterato il vantaggio sul Serramanna, impegnato domani sul campo del Beta Pirri. In terza posizione si affaccia la coppia Cagliari Basket-CUS Cagliari. I primi si impongono sull’ostico parquet del Settimo per 60-64, al termine di una sfida equilibrata. Dopo il 27 pari del 20’, i cagliaritani trovano la fuga al rientro dal riposo lungo (42-47 al 30’). Portano poi a casa la vittoria gestendo gli ultimi 10’. Miglior realizzatore della gara è Pintor, del Cagliari Basket, con 18 punti. Gli universitari, invece, si impongono tra le mura di casa per 56-37, in un match nel quale sono le difese a prevalere. Cade il Condor Monserrato sul campo del Carloforte per 66-65. L’avvio è tutto della formazione di casa (19-13 al 10’); la reazione ospite arriva nei quarti centrali, con i monserratini ad effettuare il sorpasso (31-36 al 20’ e 48-50 al 30’). Ultimi 10’ combattuti, con Carloforte che la spunta con un solo punto di vantaggio, grazie anche ai 23 punti messi a segno da Baghino. A chiudere il quadro delle partite le vittorie di Iglesias e Antonianum. Gli iglesienti battono Marrubiu per 77-59 (Perciante top scorer con 19 punti), mentre i quartesi hanno la meglio su Il Gabbiano per 76-51.

Nord. Nel girone Verde arriva l’ennesima vittoria del Sennori che prende il largo in testa alla classifica. I sennoresi battono a domicilio il Macomer 2.0 per 67-82, grazie ad una seconda parte di gara maiuscola. All’intervallo, infatti, i padroni di casa comandavano per 38-32. Nel terzo quarto la situazione si ribalta, con il +12 in favore degli ospiti al 30’ (49-61). Vantaggio poi consolidato fino al +15 finale. Miglior realizzatore della sfida è Piredda, del Macomer 2.0, con 22 punti. Nelle altre gare del girone vincono Mercede Alghero (92-50 contro la Sant’Elene), Masters Sassari (79-87 nel derby sassarese contro la Dinamo 2000) e Olimpia Olbia (70-71 sul campo dello Shardana); tutto e 3 raggiungono così in seconda posizione il Macomer 2.0. Nel girone Azzurro colpo esterno dell’Arzachena (31-62) contro l’Ichnos Nuoro. Nelle altre due partite in programma arrivano le vittorie di CMB Porto Torres contro la Nova Pallacanestro (72-61) e dell’Accademia Olmedo sulla Pallacanestro Nuoro (75-61).

