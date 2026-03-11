Il settimo turno di ritorno del campionato di Prima Categoria sia nel girone C che nel girone D non è stato certo avaro di soddisfazioni per le compagini “anglogalluresi”. Le loro posizioni in classifica non solo sono state confermate, ma in qualche caso le distanze da chi le precedeva sono state quasi colmate.

È il caso dell'Oschirese: i granata grazie a una tripletta di Lorenzo si sono imposti nel turno casalingo sulla San Marco Cabras, confermandosi così al 5° posto e riducendo le distanze sia dal quarto che dal terzo.

Nel gruppo C sotto i riflettori c'è sempre il Valledoria: la formazione guidata da Nieddu si è imposta in trasferta ad Olmedo e con i 3 punti rafforza ulteriormente la terza piazza con i suoi 44 punti; inoltre ne mette tra sé e la quarta 10 e non perde di vista la piazza d'onore, che dista appena 4 punti. Rimanendo idealmente dinanzi al Golfo dell' Asinara troviamo il Badesi 09, che a quota 33 occupa il 7° posto: l'undici di Antonio Borrotzu, ex centravanti del Tempio ai tempi della C2, ha reagito alla grande dopo la sconfitta di Valledoria, tornando al successo grazie al trio Ferraro, Martini e Fauli.

Per chiudere il Lauras: dopo il successo di Valledoria, un mese fa, la vittoria non ha più baciato i bianconeri di Franco Scano. Non è certamente mancata la determinazione e l'impegno per riconquistarla: ma una buona dose di sfortuna, assenze importanti, pali e traverse colpite a portiere battuto nonché qualche valutazione arbitrale non certo favorevole le hanno impedito di cogliere il premio al grande impegno che non é mai venuto meno.

